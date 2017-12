“Si es amor, no duele”

Que no se te pase apuntarte esta importante cita en tu agenda: miércoles 20 de diciembre, desde las 19.00, presentación aquí del libro “Si es amor, no duele”, de Pamela Palenciano Jódar e Ivan Larreynaga. La cita la organiza el Ateneo Libertario Carabanchel Latina.